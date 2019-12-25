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В Приморском районе угнали Лексус с автомойки, но после ДТП вернули машину
Сегодня, 17:04
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kraratau27

В Приморском районе угнали Лексус с автомойки, но после ДТП вернули машину

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Угонщик наехал на бордюрный камень и врезался в металлическое ограждение.

В субботу вечером, 17 апреля, с автомойки в Приморском районе выходец из Узбекистана угнал автомобиль "Лексус". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной информации, мужчина угнал автомобиль, после чего у дома № 7 на улице Щербакова наехал на бордюрный камень и врезался в металлическое ограждение. Поврежденный автомобиль угонщик вернул обратно на автомойку. 

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.tv писал, что на набережной Мартынова кроссовер сбил женщину-пешехода.

Фото: Piter.TV

Теги: автомобиль, автомойка, дтп, угнали лексус
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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