В Приморском районе угнали Лексус с автомойки, но после ДТП вернули машину

Угонщик наехал на бордюрный камень и врезался в металлическое ограждение.

В субботу вечером, 17 апреля, с автомойки в Приморском районе выходец из Узбекистана угнал автомобиль "Лексус". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной информации, мужчина угнал автомобиль, после чего у дома № 7 на улице Щербакова наехал на бордюрный камень и врезался в металлическое ограждение. Поврежденный автомобиль угонщик вернул обратно на автомойку.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV