На набережной Мартынова кроссовер сбил женщину-пешехода

ДТП произошло воскресным утром. Пострадавшая находится в больнице.

В Петроградском районе 18 апреля в 9 утра случилась авария. На набережной Мартынова иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Момент несчастья попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что женщина от удара отлетела на несколько метров. Судя по этому, можно предположить, что она получила серьезные травмы. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

На кадрах видно, что женщина-пешеход не посмотрела в сторону приближающийся машины, когда переходила дорогу по "зебре".

Подробности случившегося выясняются.

Видео: Piter.tv