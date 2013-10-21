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На проспекте Народного ополчения водитель иномарки Toyota сбил девушку-пешехода
Сегодня, 13:45
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На проспекте Народного ополчения водитель иномарки Toyota сбил девушку-пешехода

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Известно, что школьнице, которая пострадала из-за водителя, 15 лет. Сейчас девочка находится в больнице.

Накануне вечером, 28 октября, в Кировском районе Петербурга произошло ДТП. На  проспекте Народного ополчения машинаToyota сбила девушку, которая переходила через дорогу. 

По информации Piter.tv, петербурженка шла по "зебре" на зеленый свет. Водитель не стал останавливаться на запрещающий сигнал, решив "проскочить". В результате аварии пострадавшая попала в больницу. 

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Известно, что школьнице, которая пострадала из-за водителя, 15 лет.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах пьяный автомобилист задавил 41-летнего горожанина.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, зебра, проспект народного ополчения, сбил школьницу, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб,

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