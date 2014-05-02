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В Шушарах пьяный автомобилист задавил 41-летнего горожанина
Сегодня, 12:53
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В Шушарах пьяный автомобилист задавил 41-летнего горожанина

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В результате аварии погиб человек.

Накануне, 28 октября, в Шушарах автомобиль  "МАN TGS" задавил 41-летнего мужчину. Инцидент произошел на улице Ленина у дома № 8. Об этом сообщили в tg-канале "Петербургская полиция". 

Пьяный автомобилист совершил наезд на микроавтобус "Фольксваген Транспортер", за рулем которого находился 50-летний петербуржец. Кроме того, во время ДТП машина врезалась в бытовку и стоящий полуприцеп без государственных номеров.

В результате случившегося находящийся между бытовкой и полуприцепом мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейские возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на набережной Обводного канала курьера почти сбила машина.

Фото: Piter.tv

Теги: погиб мужчина, полиция, скорая, смертельное дтп, улица ленина, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Криминальные происшествия,

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