В Шушарах пьяный автомобилист задавил 41-летнего горожанина

В результате аварии погиб человек.

Накануне, 28 октября, в Шушарах автомобиль "МАN TGS" задавил 41-летнего мужчину. Инцидент произошел на улице Ленина у дома № 8. Об этом сообщили в tg-канале "Петербургская полиция".

Пьяный автомобилист совершил наезд на микроавтобус "Фольксваген Транспортер", за рулем которого находился 50-летний петербуржец. Кроме того, во время ДТП машина врезалась в бытовку и стоящий полуприцеп без государственных номеров.

В результате случившегося находящийся между бытовкой и полуприцепом мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейские возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv