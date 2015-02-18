На набережной Обводного канала курьера почти сбила машина

Водитель авто ехал на небольшой скорости, поэтому при ДТП мужчина на двухколесном транспорте сильно не пострадал.

На набережной Обводного канала сегодня утром, 29 октября, произошло ДТП, в котором пострадал курьер. Мужчина поехал через дорогу на своем двухколесном транспорте на запрещающий сигнал светофора.

Водитель авто двигался на небольшой скорости, поэтому при ДТП доставщик еды сильно не пострадал. По информации Piter.tv, велосипедист получил травму ноги.

Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Piter.tv