На проспекте Космонавтов специалисты "Теплосети" устранили дефект на трубе

Днем ранее на опасном участке из-за аварии провалился асфальт.

В Московском районе лопнула труба с кипятком. Авария произошла на проспекте Космонавтов возле дома № 2. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты устранили дефект, заменив 10 метров ненадежного участка. В ближайших домах вновь появилось тепло и горячая вода.

В компании АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" напомнили, что в случае парения или выхода горячей вода на асфальт важно уйти в безопасное место и обратиться к специалистам.

Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Немедленно покиньте место происшествия. Теплосеть Санкт-Петербурга

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Фото: ВКонтакте / Теплосеть Санкт-Петербурга