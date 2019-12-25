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На проспекте Космонавтов специалисты "Теплосети" устранили дефект на трубе
Сегодня, 9:24
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На проспекте Космонавтов специалисты "Теплосети" устранили дефект на трубе

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Днем ранее на опасном участке из-за аварии провалился асфальт.

В Московском районе лопнула труба с кипятком. Авария произошла на проспекте Космонавтов возле дома № 2. Об этом сообщили в пресс-службе  АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты устранили дефект, заменив 10 метров ненадежного участка. В ближайших домах вновь появилось тепло и горячая вода. 

В компании АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" напомнили, что в случае парения или выхода горячей вода на асфальт важно уйти в безопасное место и обратиться к специалистам. 

Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Немедленно покиньте место происшествия.

Теплосеть Санкт-Петербурга

Ранее на Piter.tv: в Петербурге освободили 8 участков от незаконных торговых павильонов.

Фото: ВКонтакте / Теплосеть Санкт-Петербурга

Теги: лопнула труба, провалился асфальт, проспект космонавтов, теплосети, устранили дефект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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