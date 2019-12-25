На проспекте Космонавтов специалисты "Теплосети" устранили дефект на трубе

В Московском районе лопнула труба с кипятком. Авария произошла на проспекте Космонавтов возле дома № 2. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Специалисты устранили дефект, заменив 10 метров ненадежного участка. В ближайших домах вновь появилось тепло и горячая вода.
В компании АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" напомнили, что в случае парения или выхода горячей вода на асфальт важно уйти в безопасное место и обратиться к специалистам.
Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Немедленно покиньте место происшествия.
Теплосеть Санкт-Петербурга
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Фото: ВКонтакте / Теплосеть Санкт-Петербурга
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