В Петербурге освободили 8 участков от незаконных торговых павильонов

Общая площадь освобождаемой территории составила более 100 кв. м.

В пятницу, 28 октября, в пресс-службе комитета по контролю за имуществом сообщили, что сотрудники комитета совместно с коллегами из Центра повышения эффективности использования государственного имущества освобождают 8 земельных участков от незаконно размещенных нестационарных торговых объектов в Кировском, Калининском, Московском и Красногвардейском районах.

Ранее на пяти участках (проспект Науки, улица Демьяна Бедного, улица Маршала Тухачевского, Дачный проспект, Кондратьевский проспект) действовали договора аренды для размещения павильонов. На данный момент все договора расторгнуты.

Еще три павильона на Ленинском проспекте и Бассейной улице находились незаконно. По факту несанкционированной продажи в отношении некоторых владельцев торговых точек составили протокол об административном правонарушении.

В пресс-службе отметили, что в ходе демонтажа одного из торговых павильонов на Ленинском проспекте представители владельца торгового объекта препятствовали проведению работ. Мужчины пытались толкать сотрудников, разлили краску на полу павильона, выбили телефон из рук инженера ЦПЭИГИ, вели себя агрессивно. Однако полицейские успокоили скандалистов.

Правонарушители возместят средства, затраченные на принудительный демонтаж.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом