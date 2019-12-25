Прокуратура потребовала отремонтировать проезжую часть на набережной Обводного канала

Были зафиксированы неровности, выбоины и повреждения элементов пешеходных ограждений.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что на проезжей части около дома 179 по набережной Обводного канала зафиксированы неровности и выбоины. По трем другим адресам поблизости выявили повреждения элементов пешеходных ограждений, сообщило надзорное ведомство 31 августа.

Прокуратура внесла представление с требованием об устранении выявленных нарушений уполномоченным органом. В настоящее время документ рассматривают.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)