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Прокуратура потребовала отремонтировать проезжую часть на набережной Обводного канала
Сегодня, 12:58
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Прокуратура потребовала отремонтировать проезжую часть на набережной Обводного канала

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Были зафиксированы неровности, выбоины и повреждения элементов пешеходных ограждений.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Было установлено, что на проезжей части около дома 179 по набережной Обводного канала зафиксированы неровности и выбоины. По трем другим адресам поблизости выявили повреждения элементов пешеходных ограждений, сообщило надзорное ведомство 31 августа. 

Прокуратура внесла представление с требованием об устранении выявленных нарушений уполномоченным органом. В настоящее время документ рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что Южная широтная магистраль в Петербурге готова на 75%. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: набережная обводного канала, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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