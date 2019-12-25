Прокуратура выявила нарушения в содержании исторического дома Боборыкиной

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.
Дом Т. Д. Боборыкиной, расположенный на Малодетскосельском проспекте, находится в управлении компании "Петербургский дом-Центр". На лицевой части фасада были утрачены архитектурные элементы, стены здания имеют отслоения окрасочного и штукатурного слоев. Подъезды тоже содержатся ненадлежащим образом, рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор направил в суд иск об обязании УК провести работы по сохранению объекта культурного наследия. В настоящее время заявление рассматривают.
Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку на Петергофском шоссе.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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