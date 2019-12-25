Прокуратура выявила нарушения в содержании исторического дома Боборыкиной

Прокурор направил в суд иск об обязании УК провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Дом Т. Д. Боборыкиной, расположенный на Малодетскосельском проспекте, находится в управлении компании "Петербургский дом-Центр". На лицевой части фасада были утрачены архитектурные элементы, стены здания имеют отслоения окрасочного и штукатурного слоев. Подъезды тоже содержатся ненадлежащим образом, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд иск об обязании УК провести работы по сохранению объекта культурного наследия. В настоящее время заявление рассматривают.

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку на Петергофском шоссе.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга