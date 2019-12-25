По данным Госавтоинспекции, водитель был пьян. В его крови выявлено 0,4 мг/л.

В отношении виновника смертельного ДТП на Санкт-Петербургском шоссе возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 7 октября около семи вечера на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Львовской улицы произошло ДТП с участием трёх иномарок. На месте было установлено, что 42-летний водитель автомобиля BMW Х5, двигаясь по Санкт-Петербургскому шоссе от Фронтовой улицы в сторону улицы Гоголя, приближаясь к Т-образному перекрестку, на большой скорости столкнулся с автомобилем такси Volkswagen Polo. За рулём такси был 30-летний водитель, который совершал на встречной полосе перекрестка маневр разворота. В результате столкновения был задет и двигавшийся автомобиль Nissan Note под управлением 36-летнего водителя, следовавшего в попутном направлении с Volkswagen.

В результате ДТП водитель такси скончался на месте от травм. Пассажирка такси (33-летняя женщина) скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Водитель BMW госпитализирован с травмами в состоянии средней степени тяжести. По данным Госавтоинспекции, водитель был пьян. В его крови выявлено 0,4 мг/л. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП