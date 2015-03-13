Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП около Львовской улицы

В результате происшествия погибли два человека.

Полиция Петродворцового района проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое имело место 7-го октября около 19-ти часов на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Львовской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

В ГАИ установили, что таксист "Фольксвагена" с одним пассажиром в салоне автомобиля, совершая разворот на заднем ходу, столкнулся с "БМВ" на встречной линии. Также в ходе происшествия был задет "Ниссан", проезжавший в это время мимо.

В результате ДТП таксист скончался на месте, а его пассажирка – позже, по дороге в больницу. Водителя "БМВ" госпитализировали с травмами средней тяжести. По предварительным данным от ГАИ, во время столкновения он был в состоянии алкогольного опьянения.

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