Смольный приобрел у застройщика здание для школы в Усть-Славянке

Школа предназначена для 1,6 тыс. учеников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Петербурга нежилого здания по адресу: Петербург, территория Усть-Славянка, Советский пр., д. 38, строение 1".

Так, Смольный выкупил у застройщика здание школы на 1,6 тыс. мест общей площадью 28,5 тыс. "квадратов", которое предназначено для размещения второй площадки школы №566 Невского района.

Ранее на Piter.TV: детский сад на Первомайской улице перешел в собственность Петербурга.

Фото: Piter.TV