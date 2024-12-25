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Смольный приобрел у застройщика здание для школы в Усть-Славянке
Сегодня, 16:42
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Смольный приобрел у застройщика здание для школы в Усть-Славянке

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Школа предназначена для 1,6 тыс. учеников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Петербурга нежилого здания по адресу: Петербург, территория Усть-Славянка, Советский пр., д. 38, строение 1".

Так, Смольный выкупил у застройщика здание школы на 1,6 тыс. мест общей площадью 28,5 тыс. "квадратов", которое предназначено для размещения второй площадки школы №566 Невского района. 

Ранее на Piter.TV: детский сад на Первомайской улице перешел в собственность Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: новая школа, усть-славянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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