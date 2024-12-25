Детский сад на Первомайской улице перешел в собственность Петербурга

Детский сад №52 заработал в октябре 2024 года, в нем занимаются 440 воспитанников.

Петербург выкупил у застройщика новое здание детского сада в Шушарах, сообщили в Смольном 8 января.

Так, приобретено дошкольное учреждение по адресу: улица Первомайская, 29к2. Общая площадь здания – 11,6 тыс. "квадратов".

Детский сад №52 заработал в октябре 2024 года, в нем занимаются 440 воспитанников. Учреждение призвано не допустить дефицита социальных объектов в динамично развивающемся Пушкинском районе.

Ранее мы рассказывали о том, что в Шушарах заработает филиал Детской художественной школы имени Саутова.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)