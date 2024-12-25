Детский сад на Первомайской улице перешел в собственность Петербурга

Петербург выкупил у застройщика новое здание детского сада в Шушарах, сообщили в Смольном 8 января.
Так, приобретено дошкольное учреждение по адресу: улица Первомайская, 29к2. Общая площадь здания – 11,6 тыс. "квадратов".
Детский сад №52 заработал в октябре 2024 года, в нем занимаются 440 воспитанников. Учреждение призвано не допустить дефицита социальных объектов в динамично развивающемся Пушкинском районе.
Ранее мы рассказывали о том, что в Шушарах заработает филиал Детской художественной школы имени Саутова.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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