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В Шушарах заработает филиал Детской художественной школы имени Саутова
Сегодня, 10:59
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В Шушарах заработает филиал Детской художественной школы имени Саутова

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Нежилое помещение площадью 733,5 "квадрата" было выкуплено у застройщика.

В Шушарах откроется филиал Детской художественной школы имени И. П. Саутова. Об этом сообщили в Смольном 8 января. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Петербурга нежилого помещения по адресу: Петербург, пос. Шушары, Окуловская ул., д. 18, строение 1, помещение 48Н". Так, нежилое помещение площадью 733,5 "квадрата" было выкуплено у застройщика. 

На новых площадях появятся мастерские живописи, скульптуры и керамики, а также классы компьютерной графики, мультипликации, мастерская прикладного искусства и композиции и выставочный зал. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург выкупил у застройщика здание для школы №425 на Цитадельской дороге. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: художественная школа, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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