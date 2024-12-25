В Шушарах заработает филиал Детской художественной школы имени Саутова

Нежилое помещение площадью 733,5 "квадрата" было выкуплено у застройщика.

В Шушарах откроется филиал Детской художественной школы имени И. П. Саутова. Об этом сообщили в Смольном 8 января.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Петербурга нежилого помещения по адресу: Петербург, пос. Шушары, Окуловская ул., д. 18, строение 1, помещение 48Н". Так, нежилое помещение площадью 733,5 "квадрата" было выкуплено у застройщика.

На новых площадях появятся мастерские живописи, скульптуры и керамики, а также классы компьютерной графики, мультипликации, мастерская прикладного искусства и композиции и выставочный зал.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург выкупил у застройщика здание для школы №425 на Цитадельской дороге.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)