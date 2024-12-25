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Петербург выкупил у застройщика здание для школы №425 на Цитадельской дороге
Сегодня, 10:08
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Петербург выкупил у застройщика здание для школы №425 на Цитадельской дороге

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Общая площадь здания составляет 14,5 тыс. "квадратов".

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выкупе у застройщика здания для школы №425 имени П. Л. Капицы в Кронштадте. Об этом рассказали в Смольном 8 января. 

На объекте по адресу: Цитадельская дорога, 8, появится учебное заведение на 550 мест. Общая площадь здания составляет 14,5 тыс. "квадратов". 

Здание приобретено для обеспечения жителей микрорайона объектами социальной инфраструктуры.

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: дефицит детских садов и школ ликвидирован в Петербурге. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: цитадельская дорога, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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