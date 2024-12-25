Петербург выкупил у застройщика здание для школы №425 на Цитадельской дороге

Общая площадь здания составляет 14,5 тыс. "квадратов".

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выкупе у застройщика здания для школы №425 имени П. Л. Капицы в Кронштадте. Об этом рассказали в Смольном 8 января.

На объекте по адресу: Цитадельская дорога, 8, появится учебное заведение на 550 мест. Общая площадь здания составляет 14,5 тыс. "квадратов".

Здание приобретено для обеспечения жителей микрорайона объектами социальной инфраструктуры. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: дефицит детских садов и школ ликвидирован в Петербурге.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)