Петербург выкупил у застройщика здание для школы №425 на Цитадельской дороге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выкупе у застройщика здания для школы №425 имени П. Л. Капицы в Кронштадте. Об этом рассказали в Смольном 8 января.
На объекте по адресу: Цитадельская дорога, 8, появится учебное заведение на 550 мест. Общая площадь здания составляет 14,5 тыс. "квадратов".
Здание приобретено для обеспечения жителей микрорайона объектами социальной инфраструктуры.
Пресс-служба Смольного
Ранее на Piter.TV: дефицит детских садов и школ ликвидирован в Петербурге.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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