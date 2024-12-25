Дефицит детских садов и школ ликвидирован в Петербурге

В декабре прошлого года ввели в эксплуатацию пять школ, построенных инвесторами в Выборгском, Василеостровском, Пушкинском, Невском и Красносельском районах в рамках концессионных соглашений.

В 2025 году и в течение 2026-27 годов в Петербурге планируют построить 24 школы в рамках Адресной инвестиционной программы. Эти сведения предоставил городской комитет по образованию.

Также правительство планирует купить 18 школьных зданий, которые будут построены за счет негосударственных фондов. Ввод в эксплуатацию 106 школьных зданий в Санкт-Петербурге с 2019 года позволил закрыть нехватку образовательных учреждений, возникших из-за недостаточной постройки социальных объектов в предыдущие годы. Теперь все школьники обеспечены местом в школах.

В 2023 году было открыто 24 новых учебных заведения: по четыре школы в Выборгском и Пушкинском районах, две школы в Колпинском, Московском, Невском, Петроградском и Приморском районах, а также по одному учреждению в Адмиралтейском, Калининском, Красногвардейском, Кронштадтском, Красносельском и Фрунзенском районах.

В 2024 году планировалось ввести в эксплуатацию 37 объектов общего образования. Больше всего таких объектов открылось в Красносельском районе — семь, а меньше всего — в Колпинском, Красногвардейском, Кронштадтском и Петродворцовом районах — по одному зданию.

В декабре прошлого года ввели в эксплуатацию пять школ, построенных инвесторами в Выборгском, Василеостровском, Пушкинском, Невском и Красносельском районах в рамках концессионных соглашений. Эти школы строились в рамках национального проекта "Образование" и получали финансирование из федерального бюджета по государственной программе "Развитие образования".

В 2023 году Петербург был отмечен наградой за создание новой образовательной инфраструктуры. Церемонию награждения проводил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург выкупил здание детского сада в Толубеевском проезде.

Фото: Pxhere