Петербург выкупил здание детского сада в Толубеевском проезде

Детский сад уже принимает детей, рассчитанный на 280 мест.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о покупке здания детского сада с бассейном в жилом комплексе "Северная долина" на Толубеевском проезде.

Город выкупил у застройщика здание площадью 5725,1 квадратный метр, находящееся в Выборгском районе. Детский сад уже принимает детей, рассчитанный на 280 мест.

В ЖК "Северная долина" построены 64 многоквартирных дома и одно здание апарт-отеля, общая жилая площадь которых составляет примерно 2,1 миллиона квадратных метров. Сейчас возводятся еще десять многоквартирных домов, а в планах — строительство 22 многоквартирных домов и одного апарт-отеля. Новые социальные учреждения будут полезны жителям района.

Ранее мы сообщили о том, что малый и средний бизнес бизнес Петербурга привлек свыше 30 млрд рублей за год.

Фото: Pxhere