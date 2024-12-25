Малый и средний бизнес бизнес Петербурга привлек свыше 30 млрд рублей за год

Наиболее активными участниками программы поддержки оказались производственные компании и представители сферы услуг, являющиеся движущими силами городской экономики.

В 2024 году малый и средний бизнес Петербурга смог привлечь более 30 миллиардов рублей кредитных средств благодаря поддержке различных фондов, заявил губернатор Александр Беглов.

Развитие промышленности и поддержка предпринимательства остаются основными направлениями развития города на ближайшее будущее. Городские программы финансовой помощи малым и средним предприятиям постоянно совершенствуются и адаптируются к изменяющимся нуждам бизнеса.

Фонд содействия кредитованию оказывает поручительство по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяя им получать значительные кредиты при нехватке собственных залоговых активов. В 2024 году фонд предоставил поручительства на общую сумму 4 миллиарда рублей, обеспечив финансирование на уровне 30,7 миллиарда рублей.

Количество выданных Фондом микрофинансирования займов выросло на 6,5% в 2024 году. Предприниматели могли брать льготные займы до 5 миллионов рублей под процентные ставки от 1 до 5%. Всего было выдано 822 займа на общую сумму 1,8 миллиарда рублей, при среднем размере займа в 2,3 миллиона рублей.

Наиболее активными участниками программы поддержки оказались производственные компании и представители сферы услуг, являющиеся движущими силами городской экономики. Доля производственных предприятий среди получателей льготных микрозаймов выросла с 32% в 2023 году до 43% в 2024 году.

Также в 2024 году стартовала новая программа "Автотранспорт и спецтехника для бизнеса", позволяющая предпринимателям получать займы до 5 миллионов рублей под 5% годовых на покупку автомобилей и специализированной техники у ведущих городских производителей.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выделил 3,7 млрд рублей на оздоровительную кампанию детей.

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