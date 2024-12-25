Смольный выделил 3,7 млрд рублей на оздоровительную кампанию детей

На одной из заключительных встреч правительства Петербурга в прошлом году рассматривались планы по организации детского летнего отдыха. Как сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале, на эти нужды выделено 3,7 миллиарда рублей из городского бюджета.
Более 160 тысяч детей получат возможность провести лето по льготным путёвкам в 2025 году. Размер сертификата для частичной оплаты путёвки увеличен до 25 тысяч рублей.
Кроме того, были введены дополнительные меры социальной поддержки: теперь все дети с особыми потребностями смогут отдыхать в летних лагерях абсолютно бесплатно.
Ранее мы сообщили о том, что туристический налог ввели в Петербурге с 1 января.
Фото: Telegram / Александр Беглов
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