Смольный выделил 3,7 млрд рублей на оздоровительную кампанию детей

Кроме того, были введены дополнительные меры социальной поддержки.

На одной из заключительных встреч правительства Петербурга в прошлом году рассматривались планы по организации детского летнего отдыха. Как сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале, на эти нужды выделено 3,7 миллиарда рублей из городского бюджета.

Более 160 тысяч детей получат возможность провести лето по льготным путёвкам в 2025 году. Размер сертификата для частичной оплаты путёвки увеличен до 25 тысяч рублей.

Кроме того, были введены дополнительные меры социальной поддержки: теперь все дети с особыми потребностями смогут отдыхать в летних лагерях абсолютно бесплатно.

Ранее мы сообщили о том, что туристический налог ввели в Петербурге с 1 января.

Фото: Telegram / Александр Беглов