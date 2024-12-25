Туристический налог ввели в Петербурге с 1 января

Некоторые категории граждан освобождаются от уплаты налога.

С 1 января 2025 года все гостиницы Петербурга начнут платить дополнительный туристический налог. Его будут взимать отели, хостелы и санатории, входящие в список классифицированного жилья.

В 2025 году налоговая ставка в Петербурге составит 1%. В 2026 году — 1% с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря. В 2026 году — 2% с 1 апреля по 30 сентября. В 2027 году — 1,5% с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря. В 2027 году — 3% с 1 апреля по 30 сентября.

Минимальная сумма налога не может быть менее 100 рублей. Санатории всегда будут платить налог в фиксированном размере, независимо от стоимости предоставляемых услуг. Дополнительные расходы лягут на туристов: отели включат налог в стоимость номеров.

Некоторые категории граждан освобождаются от уплаты налога. По мнению директора филиала Российской гостиничной ассоциации по Петербургу и Ленинградской области Алексея Мусакина, при заселении льготников возможна путаница.

Туристический налог не будет выделяться отдельно в бюджете: собранные средства пойдут в общий фонд города. Эти деньги будут использоваться для покрытия текущих расходов города, добавили в комитете финансов.

Турналог, по оценкам Смольного, принесёт в городской бюджет 1 миллиард рублей. Субъекты размещения обязаны перечислять средства в бюджет не позднее 28-го числа каждого месяца — в апреле, июле, октябре и январе. Декларацию о туристическом налоге необходимо подавать не позднее 25-го числа каждого месяца.

Ранее мы сообщили о том, что проверка работы коммунальных служб прошла в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV