Проверка работы коммунальных служб прошла в центре Петербурга

Коммунальные службы Центрального района находятся в режиме повышенной готовности.

Исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Александр Векслер провёл инспекцию территории района.

Как отметили в пресс-службе районного управления, вместе с профильным заместителем Дмитрием Спиридоновым он осмотрел состояние уборки и оценил работу коммунальных служб.

В администрации Центрального района также напомнили, что с 12 часов 1 января до 03 часов 2 января в Петербурге объявлен "жёлтый" уровень опасности из-за снега и обледенения. В некоторых местах ожидаются сильные снегопады, поэтому нужно быть аккуратным и внимательным.

Коммунальные службы Центрального района находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее мы сообщили о том, что уборкой улиц Петербурга занимались свыше 500 машин в новогоднюю ночь.

Фото: Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга