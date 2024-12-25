Уборкой улиц Петербурга занимались свыше 500 машин в новогоднюю ночь

Утром 1 января работы продолжились в ускоренном ритме.

В ночь на 1 января в уборке улиц Петербурга участвовали более 500 единиц коммунальной техники и более 300 рабочих. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Чтобы поддерживать чистоту в местах народных гуляний, включая Дворцовую площадь, дополнительно установили 142 контейнера для сбора мусора. Губернатор города Александр Беглов акцентировал внимание на том, что уборку начали проводить после окончания основных торжеств, чтобы не испортить праздничную атмосферу.

Утром 1 января работы продолжились в ускоренном ритме. Для обеспечения безопасности и комфорта на улицах города задействовали 785 единиц техники и 897 сотрудников. Основные усилия были направлены на обеспечение комфортных и безопасных условий для пешеходов и автомобилистов, учитывая ухудшение погоды.

Напомним, что в Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности 1 января из-за сильного снега, обледенения и гололёда.

Ранее мы сообщили о том, что движение транспорта по Алтайской улице в Петербурге перекрыто до конца сентября.

Фото: Piter.TV