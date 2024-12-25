Движение транспорта по Алтайской улице в Петербурге перекрыто до конца сентября

ГАТИ призывает автомобилистов учитывать данные ограничения при планировании своих маршрутов.

До конца сентября в Московском районе Петербурга введены временные ограничения движения на Алтайской улице. Эти меры связаны с установкой временных ограждений, как пояснили в Государственной административно-технической инспекции.

Так, с 1 января по 27 сентября 2025 года участок Алтайской улицы от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина будет полностью перекрыт для автомобильного движения. Водителям предлагается воспользоваться альтернативными маршрутами, такими как проспект Юрия Гагарина, улица Орджоникидзе, улица Ленсовета и улица Типанова.

ГАТИ призывает автомобилистов учитывать данные ограничения при планировании своих маршрутов, принимая во внимание текущие дорожные работы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге замечания по уборке улиц и дворов устраняют за четыре часа.

Фото: Piter.TV