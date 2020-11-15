В Петербурге замечания по уборке улиц и дворов устраняют за четыре часа

С наступлением зимнего сезона ГАТИ ввела в эксплуатацию Центр комплексного контроля городского хозяйства.

Благодаря внедрению новой системы контроля, замечания по уборке улиц и дворов Санкт-Петербурга теперь устраняются всего за четыре часа, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

С наступлением зимнего сезона ГАТИ ввела в эксплуатацию Центр комплексного контроля городского хозяйства. Два из пяти инструментов этого центра предназначены для мониторинга уборки дорог и дворов в центральных районах города. Система автоматически предоставляет операторам Центра фотографии с городских камер, сделанные до и после прохождения уборочной техники.

За декабрь 2024 года специалисты обработали свыше 62 тысяч случаев уборки. Из них в 983 случаях были выявлены замечания, на устранение которых ответственным лицам отводится четыре часа согласно установленному регламенту.

Ранее мы сообщили о том, что инспекторы ГАТИ Петербурга проверят на праздниках соблюдение правил парковки во дворах.

Фото: ГАТИ