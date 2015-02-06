В Усть-Славянке утвердили внешний вид новой жилой застройки

Будущие дома выстроят вдоль проспекта единым фронтом.

В Невском районе согласован внешний облик жилых домов, которые появятся на участках 19, 20 и 29ф в Усть-Славянке на Советском проспекте. Над проектами работали три компании: "СПб Реновация – Славянка-6", "СПБ Реновация" и "Самолет-Проект". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Будущие дома выстроят вдоль проспекта единым фронтом, что задаст кварталу чёткую городскую структуру. Входы в жилую часть будут слегка утоплены, из-за чего отпадает необходимость в отдельных козырьках.

Во дворах появятся спортивные и игровые площадки, места для стоянки автомобилей и велосипедов. Территорию озеленят, чтобы создать более уютное пространство для будущих жителей.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре