Два питбуля напали на собаку и ее хозяйку в Усть-Славянке

Псы принадлежали двум мужчинам, которые наблюдали за происходящим со стороны.

Вечером 31 марта в частном доме в Усть-Славянке два питбуля напали на местных собак и их хозяйку. Женщина пыталась расцепить псов, но была остановлена хозяевами американских булли, – сообщает издание 78.ru.

Питбули напали на пса по кличке Махмуд. Ему на помощь пришел местный хаски, а затем и хозяйка. Подойдя к месту происшествия, она заметила, что мужчины, которым принадлежат чужие псы, стоят неподалеку. Один из них оттолкнул женщину, когда та пыталась разнять собак.

Махмуд убежал с моей территории за дорогу. Они этих собак спустили, и те стали грызть Махмуда там, за дорогой. Елена, жительница Усть-Славянки, хозяйка Махмуда

В конце концов мужчины взяли своих питбулей на поводки и ушли. Однако, как утверждает хозяйка Махмуда, это не первый случай неправомерного поведения соседей. Елена рассказала, что они регулярно таким образом "выгуливают" своих псов и натравливают их на других четвероногих.

Махмуд, пострадавший пес, получил ранения. Ему предстоит пройти курс лечения. Сама хозяйка также пострадала – от толкнувшего ее мужчины она получила синяк.

Ранее мы также рассказывали про питбуля без поводка, намордника и хозяина, который напал на собачку в Красногвардейском районе Петербурга.

Видео: 78.ru