На петербургской дамбе произошло смертельное ДТП

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Кронштадтском районе, на 130-м километре КАД (дамба), днем 13 мая произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 59-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигаясь в крайней левой полосе, наехал на стоящую машину "ВАЗ-2107", водителем которой являлся 75-летний горожанин. Автомобиль "ВАЗ" остановился из-за лопнувшего колеса.

В результате аварии управлявший машиной "ВАЗ" скончался на месте происшествия, его пассажир, 75-летняя женщина, была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что 18-летний водитель погиб в аварии с грузовиком в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти