18-летний водитель погиб в аварии с грузовиком в Ленобласти

Погибший в 2023-24 годах 37 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Смертельное ДТП произошло прошлой ночью в Ленинградской области. Подробности аварии стали известны Piter.tv.

Около 3:30 12 мая на 65-м км автодороги "Форт Красная горка – Коваши – Сосновый Бор" 18-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу, где въехал в грузовик Shacman под управлением 42-летнего жителя Кабардино-Балкарии.

Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Водителя грузовика госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Погибший в 2023-24 годах 37 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее в Рощино машина с пятью пьяными подростками съехала в реку.

Фото: МВД