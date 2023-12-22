18-летний водитель погиб в аварии с грузовиком в Ленобласти

Смертельное ДТП произошло прошлой ночью в Ленинградской области. Подробности аварии стали известны Piter.tv.
Около 3:30 12 мая на 65-м км автодороги "Форт Красная горка – Коваши – Сосновый Бор" 18-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу, где въехал в грузовик Shacman под управлением 42-летнего жителя Кабардино-Балкарии.
Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Водителя грузовика госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Погибший в 2023-24 годах 37 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Ранее в Рощино машина с пятью пьяными подростками съехала в реку.
Фото: МВД
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