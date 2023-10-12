Петербургскую дамбу открыли после угрозы наводнения

В Петербурге ночью 31 декабря открыли дамбу, рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.
Все затворы водопропускных и судопропускных сооружений перевели в положение "открыто" к 00:30.
Работа систем Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений продолжается в штатном режиме с постоянным мониторингом состояния гидрометеорологической обстановки.
Пресс-служба КЗС Петербурга
Напомним, дамбу закрыли из-за угрозы наводнения утром 30 декабря. Вчера скорость ветра в Северной столице достигла 19-24 м/с.
Видео: пресс-служба КЗС Петербурга
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