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Петербургскую дамбу открыли после угрозы наводнения

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Все затворы водопропускных и судопропускных сооружений перевели в положение "открыто" к 00:30.

В Петербурге ночью 31 декабря открыли дамбу, рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений. 

Все затворы водопропускных и судопропускных сооружений перевели в положение "открыто" к 00:30. 

Работа систем Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений продолжается в штатном режиме с постоянным мониторингом состояния гидрометеорологической обстановки.

Пресс-служба КЗС Петербурга

Напомним, дамбу закрыли из-за угрозы наводнения утром 30 декабря. Вчера скорость ветра в Северной столице достигла 19-24 м/с. 

Видео: пресс-служба КЗС Петербурга

Теги: дамба в петербурге, угроза наводнения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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