Петербургскую дамбу закрыли в связи с угрозой подъема воды

Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру было приостановлено в соответствии с указаниями капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

Пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений объявила, что в 08:00 30 декабря, согласно приказу ГУ МЧС России, началось закрытие всех затворов КЗС для защиты города.

Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру было приостановлено в соответствии с указаниями капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

Сообщается, что ожидаются сильные западные ветры скоростью до 19–24 метров в секунду, а высота волн вне ледового покрова может достигнуть 2–2,5 метра.

Ранее мы сообщили о том, что дорожные работы ограничат движение по КАД в районе дамбы с 27 декабря.

Видео: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (дамба)