Дорожные работы ограничат движение по КАД в районе дамбы с 27 декабря

Дирекция КЗС приносит извинения за возможные неудобства.

На петербургской дамбе, являющейся частью Кольцевой автодороги, начались долгосрочные ремонтные работы. Об этом проинформировало руководство Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

Сообщается, что ограничение движения вводится с 27 декабря и продлится до завершения работ. Из-за этого закрыты правая и средняя полосы внутренней кольцевой автодороги на участке КАД КМ 116+450 метров (развязка Бронка).

Дирекция КЗС приносит извинения за возможные неудобства и настоятельно рекомендует водителям обращать внимание на дорожную разметку, знаки, ограждения, а также строго соблюдать установленный скоростной режим.

Ранее мы сообщили о том, что на подъезде к Кронштадтской развязке перевернулся грузовик.

Фото: Piter.TV