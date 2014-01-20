Дорожные работы ограничат движение по КАД в районе дамбы с 27 декабря

На петербургской дамбе, являющейся частью Кольцевой автодороги, начались долгосрочные ремонтные работы. Об этом проинформировало руководство Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).
Сообщается, что ограничение движения вводится с 27 декабря и продлится до завершения работ. Из-за этого закрыты правая и средняя полосы внутренней кольцевой автодороги на участке КАД КМ 116+450 метров (развязка Бронка).
Дирекция КЗС приносит извинения за возможные неудобства и настоятельно рекомендует водителям обращать внимание на дорожную разметку, знаки, ограждения, а также строго соблюдать установленный скоростной режим.
Ранее мы сообщили о том, что на подъезде к Кронштадтской развязке перевернулся грузовик.
Фото: Piter.TV
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