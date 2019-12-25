На подъезде к Кронштадтской развязке перевернулся грузовик

Движение автомобильного транспорта в районе аварии осуществляется по одной полосе, образовался затор.

В среду, 25 декабря, в 08:25, на КМ127+500 КАД КЗС, Финская сторона (внешнее кольцо) на подъезде к Кронштадтской развязке произошло ДТП.

Как рассказали представители Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, на данном участке перевернулся грузовой автомобиль. Движение автомобильного транспорта в районе аварии осуществляется по одной полосе, образовался затор.

На место происшествия вызваны экстренные службы.

Дирекция КЗС призывает водителей рассчитывать маршрут с учетом сложившейся обстановки.

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Фото: Дирекция КЗС