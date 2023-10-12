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Тело пропавшего экс-главы МО "Красное Село" обнаружили в районе дамбы
Сегодня, 15:18
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Тело пропавшего экс-главы МО "Красное Село" обнаружили в районе дамбы

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Известно, что 77-летний мужчина отправился на рыбалку в Кронштадт 13 июня.

В районе петербургской дамбы ночью 16 июня водолазами было обнаружено тело пропавшего экс-главы муниципального образования (МО) "Красное Село" Николая Колошинского. Об этом пишет 78.ru.

Известно, что 77-летний мужчина отправился на рыбалку в Кронштадт 13 июня. Домой вечером он не вернулся. По предварительным данным, Николай Колошинский переплывал дамбу на моторной лодке, и, вероятно, опрокинулся в воду, когда пересекал городскую территорию с низким мостом. Согласно одной из версий, он ударился головой о переправу.

Николай Колошинский является бывшим депутатом МО "Красное Село" шестого созыва. Также он возглавлял киностудию "Внутренних войск". 

Ранее на Piter.TV: на берегу Невы нашли тело женщины.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: дамба в петербурге, мо красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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