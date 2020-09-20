Наводнение в Петербурге предотвращено

Закрытая ночью 12 октября ввиду метеорологической обстановки дамба предотвратила наводнение в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС.
В 19:22 затворы водопропускных и судопропускных сооружений переведены в штатное положение – их открыли. Затворы комплекса были закрыты на 18 часов.
Сейчас судоходный канал С-1 свободен для движения судов.
Ранее 12 октября уровень воды в Неве поднимался до 134 см. В 16:00 на 20-25 минут на гидрологическом посту у Горного института он находился у отметки в 136 см.
Фото: пресс-служба КЗС
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