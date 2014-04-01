В Петербурге уровень воды в Неве поднялся до 134 см

Такая отметка фиксируется на гидрологическом посту у Горного института.

В Петербурге по-прежнему сохраняется сильный ветер. В городе его порывы достигают 16 м/с, а в западных районах Ленинградской области ветер разгонялся до 28 м/с, рассказал в своём Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Уровень воды в устье Невы вновь начал повышаться, и примерно в четыре часа дня на 20-25 минут на гидрологическом посту у Горного института находился у отметки в 136 см. После чего вновь немного понизился и сейчас составляет 134 см.

Сотрудники МЧС уже совершили 54 выезда из-за сильного ветра в Петербурге.

Фото: Михаил Леус