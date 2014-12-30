В Петербурге сотрудники МЧС уже совершили 54 выезда из-за сильного ветра

Преимущественно, сотрудники МЧС выезжали для предотвращения угрозы или ликвидации последствий падения деревьев.

В Северной столице 12 октября дует порывистый ветер, местами идут сильные дожди. По данным на 16:00, петербургские спасатели совершили 54 выезда, связанные с ликвидацией последствий разгула стихии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Преимущественно, сотрудники МЧС выезжали для предотвращения угрозы или ликвидации последствий падения деревьев. При этом, три автомобиля получили повреждения, пострадал один человек.

Из-за угрозы подъема уровня воды в Петербурге минувшей ночью были закрыты своры Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений. В настоящее время петербургская дамба остается закрытой.

Непогода пока не собирается покидать Петербург. Горожан просим соблюдать меры предосторожности.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга