В Петербурге ночью 12 октября закрыли дамбу

О времени открытия КЗС будет объявлено дополнительно, после уточнения гидрологической обстановки.

В Петербурге на основании прогноза гидрологической и метеорологической обстановки 12 октября ещё в 01:46 для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты затворы дамбы. Об этом сообщили в Комплексе защитных сооружений (КЗС) Петербурга.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 12 октября, начиная с 11:00 – 14:00 в восточной части Финского залива ожидается сильный юго-западный, западный ветер, порывами 25-27 м/с, высота волн 2,5-3 метра, и повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения.

О времени открытия КЗС будет объявлено дополнительно, после уточнения гидрологической обстановки.

Как отметил синоптик Михаил Леус, несмотря на закрытые затворы КЗС, уровень воды на гидрологическом посту у Горного института после девяти утра превысил 1 метр и сейчас колеблется в пределах 101-102 см.

Фото: КЗС