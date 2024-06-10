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На берегу Невы нашли тело женщины
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На берегу Невы нашли тело женщины

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Труп обнаружили у дома по проспекту Обуховской Обороны.

На берегу Невы 9 июня горожане обнаружили тело женщины. В полицию обратился прохожий, который рассказал, что труп лежит у дома по проспекту Обуховской Обороны. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

По словам очевидца, на вид погибшей 35-40 лет. Прибывшие на место правоохранители нашли на берегу Невы тело неизвестной женщины. Они предположили, что она бездомная. Девушка была одета в синие штаны и спортивную кофту.

Труп направили в морг. Устанавливается причина смерти.

Ранее мы писали, что в квартире на Краснопутиловской погибла молодая пара.

Фото: Pxhere

Теги: проспект обуховской обороны, тело, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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