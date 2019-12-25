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В квартире на Краснопутиловской погибла молодая пара
Сегодня, 9:51
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В квартире на Краснопутиловской погибла молодая пара

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Следователи с места происшествия изъяли четыре смартфона, а также порошок белого и розового цвета.

В Московском районе Петербурга погибла молодая пара. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 9 июня в квартире на Краснопутиловской улице были обнаружены тела 21-летней девушку и 28-летнего молодого человека. Трупы нашёл отчим девушки.

На телах отсутствуют внешние признаки насильственной смерти. Квартира принадлежит молодому человеку.

Следователи с места происшествия изъяли четыре смартфона, а также порошок белого и розового цвета.

Ранее из Невы выловили труп с грузом на шее.

Фото: Piter.tv

Теги: краснопутиловская улица, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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