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Из Невы выловили труп с грузом на шее
Сегодня, 8:27
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Из Невы выловили труп с грузом на шее

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К шее был привязан черный рюкзак, в котором лежали керамические плитки и траурный камень.

Труп с грузом на шее выловили из Невы у Октябрьской набережной. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело в Неве 27 мая около 4:30 нашли рабочие при производстве работ по возведению Большого Смоленского моста, у дома 32 по Октябрьской набережной. Останки из воды извлекли сотрудники МЧС.

Труп уже подвергся разложению. Тело и шея были обвязаны веревками. К шее был привязан черный рюкзак, в котором лежали керамические плитки и траурный камень. Руки погибшего были не связаны, поэтом правоохранители предположили, что смерть наступила до утопления.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мужчину под наркотиками в реке Карповке приняли за труп.

Фото: Piter.tv

Теги: нева, октябрьская набережная, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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