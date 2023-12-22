Из Невы выловили труп с грузом на шее

К шее был привязан черный рюкзак, в котором лежали керамические плитки и траурный камень.

Труп с грузом на шее выловили из Невы у Октябрьской набережной. Об этом стало известно Piter.tv.

Тело в Неве 27 мая около 4:30 нашли рабочие при производстве работ по возведению Большого Смоленского моста, у дома 32 по Октябрьской набережной. Останки из воды извлекли сотрудники МЧС.

Труп уже подвергся разложению. Тело и шея были обвязаны веревками. К шее был привязан черный рюкзак, в котором лежали керамические плитки и траурный камень. Руки погибшего были не связаны, поэтом правоохранители предположили, что смерть наступила до утопления.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мужчину под наркотиками в реке Карповке приняли за труп.

Фото: Piter.tv