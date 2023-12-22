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Мужчину под наркотиками в реке Карповке приняли за труп
Сегодня, 12:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мужчину под наркотиками в реке Карповке приняли за труп

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Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала кому.

В Петроградском районе Петербурга мужчину в реке приняли за труп, но оказалось, что он был в коме после употребления неизвестных веществ. Подробности стали известны Piter.tv

В реке Карповке очевидцы 23 мая заметили утопленника. Когда мужчину вытащили на берег, он начал подавать признаки жизни. Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала кому.

В стационаре врачи определили, что пациент отравился неизвестным веществом, предположительно, наркотиком. Молодому человеку 21 года, это приезжий с Северного Кавказа

В подробностях происшествия разбирается полиция.

Накануне в Пулковском парке в пруду утонул мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: кома, река карповка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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