Мужчину под наркотиками в реке Карповке приняли за труп

Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала кому.

В Петроградском районе Петербурга мужчину в реке приняли за труп, но оказалось, что он был в коме после употребления неизвестных веществ. Подробности стали известны Piter.tv

В реке Карповке очевидцы 23 мая заметили утопленника. Когда мужчину вытащили на берег, он начал подавать признаки жизни. Прибывшая бригада скорой помощи диагностировала кому.

В стационаре врачи определили, что пациент отравился неизвестным веществом, предположительно, наркотиком. Молодому человеку 21 года, это приезжий с Северного Кавказа

В подробностях происшествия разбирается полиция.

Накануне в Пулковском парке в пруду утонул мужчина.

Фото: Piter.tv