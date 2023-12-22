В результате аварии погибли четыре человека.

В Новгородской области столкнулись 30 машин на трассе М-11. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД региона.

Инцидент произошел днем 8 января на 526-м километре. В массовом ДТП приняли участие около 30 машин. Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто.

В результате аварии погибли четыре человека. Данные по количеству пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области столкнулись шесть автомобилей.

Видео: Госавтоинспекция Новгородской области