  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:15
70
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Новгородской области столкнулись 30 машин на трассе

0 0

В результате аварии погибли четыре человека.

В Новгородской области столкнулись 30 машин на трассе М-11. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД региона.

Инцидент произошел днем 8 января на 526-м километре. В массовом ДТП приняли участие около 30 машин. Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто.

В результате аварии погибли четыре человека. Данные по количеству пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области столкнулись шесть автомобилей.

Видео: Госавтоинспекция Новгородской области

Теги: автомобили, дтп, жертвы, новгородская область, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии