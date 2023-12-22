В Новгородской области столкнулись 30 машин на трассе М-11. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД региона.
Инцидент произошел днем 8 января на 526-м километре. В массовом ДТП приняли участие около 30 машин. Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто.
В результате аварии погибли четыре человека. Данные по количеству пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
Ранее мы сообщали, что в Челябинской области столкнулись шесть автомобилей.
Видео: Госавтоинспекция Новгородской области
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