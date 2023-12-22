В Челябинской области столкнулись шесть автомобилей

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства инцидента.

В Челябинской области произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД России по региону.

Инцидент произошел утром 8 января на 1552 км автодороги "Москва-Челябинск" в районе поселка Новострой. По предварительной информации, водитель грузовика Foton столкнулся с движущимся впереди попутно автомобилями LADA Vesta, Mitsubishi Outlander и Skoda. Последняя машина в результате ДТП выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Ford Focus.

Пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства инцидента. Организовано реверсивное движение.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии в ДТП погибли два человека.

Видео: Госавтоинспекция Челябинская область