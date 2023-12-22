В Башкирии в ДТП погибли два человека

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

В Башкирии в результате ДТП с участием двух иномарок погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Инцидент произошел на 39-м километре дороги "Уфа - Иглино - Красная Горка", где столкнулись Renault Duster и Kia Rio. Водитель и пассажир второй иномарки скончались до приезда скорой помощи. Двоих несовершеннолетних детей госпитализировали в больницу. Водителя и пассажира Renault осматривают врачи.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии грузовой автомобиль провалился под лед.

Видео: МЧС России