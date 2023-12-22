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В Башкирии грузовой автомобиль провалился под лед

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Водолазы извлекли тело погибшего водителя.

В Башкирии грузовой автомобиль провалился под лед. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел ночью 7 января на реке Белая близ города Бирск Бирского района. Грузовик полностью ушел под лед. На месте происшествия работали 15 человек и 5 единиц техники. Водолазы извлекли тело погибшего водителя. Проезд через ледовую переправу на реке Белой закрыт.

Ранее в МЧС рассказали, что в морозы риск возникновения пожаров увеличивается.

Видео: Telegram / МЧС Башкортостан

Теги: башкирия, грузовой автомобиль, лед
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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