Водолазы извлекли тело погибшего водителя.

В Башкирии грузовой автомобиль провалился под лед. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел ночью 7 января на реке Белая близ города Бирск Бирского района. Грузовик полностью ушел под лед. На месте происшествия работали 15 человек и 5 единиц техники. Водолазы извлекли тело погибшего водителя. Проезд через ледовую переправу на реке Белой закрыт.

Ранее в МЧС рассказали, что в морозы риск возникновения пожаров увеличивается.

Видео: Telegram / МЧС Башкортостан