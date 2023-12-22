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В МЧС рассказали, что в морозы риск возникновения пожаров увеличивается
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В МЧС рассказали, что в морозы риск возникновения пожаров увеличивается

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Минувшей ночью в результате пожаров в Петербурге пострадали четыре человека.

В Петербурге установилась низкая температура воздуха. В пресс-службе ГУ МЧС по городу сообщили, что в Северной столице в морозы риск возникновения пожаров увеличивается. Только минувшей ночью, 4 января, в результате пожаров в городе на Неве пострадали четыре человека.

Серьезный пожар произошел на Английском проспекте в доме № 31. Огонь уничтожил 50 квадратных метров в квартире. Трое жильцов отравились смесью дымов и попали в больницу. 

Еще один пожилой мужчина, надышавшийся дымом от пожара на улице Демьяна Бедного, 31, тоже был госпитализирован.  Пожар произошел в коммунальной квартире. Причина случившегося устанавливается.

В МЧС рассказали, что в холодное время года частой причиной пожаров становятся нарушения правил использования электрооборудования или печей для обогрева жилья.

Чтобы избежать пожаров, необходимо соблюдать следующие правила:

  • не оставляйте включенные электроприборы, обогреватели и печи без присмотра;
  • не используйте неисправное электрооборудование и самодельные обогреватели;
  • не подключайте несколько электроприборов к одному удлинителю;
  • не сушите вещи на обогревателе, особенно над плитой;
  • размещайте обогреватели на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов;
  • не перегружайте электросеть;
  • следите за состоянием проводки.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее на Piter.tv: на проспекте Народного Ополчения в автомобиле полыхал салон.

Фото: Telegram / Оперативный МЧС Петербурга

  

Теги: зима, морозы, мчс, пожары, пожары в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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