В МЧС рассказали, что в морозы риск возникновения пожаров увеличивается

В Петербурге установилась низкая температура воздуха. В пресс-службе ГУ МЧС по городу сообщили, что в Северной столице в морозы риск возникновения пожаров увеличивается. Только минувшей ночью, 4 января, в результате пожаров в городе на Неве пострадали четыре человека.
Серьезный пожар произошел на Английском проспекте в доме № 31. Огонь уничтожил 50 квадратных метров в квартире. Трое жильцов отравились смесью дымов и попали в больницу.
Еще один пожилой мужчина, надышавшийся дымом от пожара на улице Демьяна Бедного, 31, тоже был госпитализирован. Пожар произошел в коммунальной квартире. Причина случившегося устанавливается.
В МЧС рассказали, что в холодное время года частой причиной пожаров становятся нарушения правил использования электрооборудования или печей для обогрева жилья.
Чтобы избежать пожаров, необходимо соблюдать следующие правила:
- не оставляйте включенные электроприборы, обогреватели и печи без присмотра;
- не используйте неисправное электрооборудование и самодельные обогреватели;
- не подключайте несколько электроприборов к одному удлинителю;
- не сушите вещи на обогревателе, особенно над плитой;
- размещайте обогреватели на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов;
- не перегружайте электросеть;
- следите за состоянием проводки.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Ранее на Piter.tv: на проспекте Народного Ополчения в автомобиле полыхал салон.
Фото: Telegram / Оперативный МЧС Петербурга
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