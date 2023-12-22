На проспекте Народного Ополчения в автомобиле полыхал салон

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В Красносельском районе сегодня, 4 января, произошел пожар. На проспекте Народного Ополчения у дома № 221 загорелась иномарка Kia. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:11. Выяснилось, что в автомобиле полыхал салон. Пламя охватило два квадратных метра.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 26 минут. В 13:37 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere