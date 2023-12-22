На улице Демьяна Бедного пожарные потушили легковушку

Пожар ликвидировали 10 спасателей и две спецмашины за 16 минут.

В среду вечером, 3 января, в Калининском районе произошел пожар. На улице Демьяна Бедного в доме № 10, корпус 1, загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 18:45. Выяснилось, что в легковом автомобиле происходило горение в отсеке двигателя.

Пожар ликвидировали 10 спасателей и две спецмашины за 16 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv