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На улице Демьяна Бедного пожарные потушили легковушку
Сегодня, 19:22
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На улице Демьяна Бедного пожарные потушили легковушку

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Пожар ликвидировали 10 спасателей и две спецмашины за 16 минут.

В среду вечером, 3 января, в Калининском районе произошел пожар. На улице Демьяна Бедного в доме № 10, корпус 1, загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 18:45.  Выяснилось, что в  легковом автомобиле происходило горение в отсеке двигателя.      

Пожар ликвидировали 10 спасателей и две спецмашины за 16 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: петербуржец упал на маленькую дочь и придавил ее.

Фото: Piter.tv

Теги: потушили легковушку, сгорел автомобиль, улица демьяна бедного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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