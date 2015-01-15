  1. Главная
Завершен ремонт улицы Демьяна Бедного в Петербурге
Сегодня, 17:05
Было обновлено свыше 50 тыс. "квадратов" асфальта как на проезжей части, так и на тротуарах.

В Петербурге отремонтировали улицу Демьяна Бедного протяженностью 2 километра. Об этом пишет 6 октября телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. 

Было обновлено свыше 50 тыс. "квадратов" асфальта как на проезжей части, так и на тротуарах. Работы включали фрезерование старого покрытия, укладку двух слоев нового асфальта, нанесение разметки термопластиком и восстановление нарушенного благоустройства. 

Улица соединяет Суздальский проспект с проспектом Луначарского, обеспечивая удобный подъезд к важным объектам района. 

Ранее на Piter.TV: на Дворцовом мосту обновили асфальт на площади свыше 5,8 тыс. "квадратов". 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга 

