Петербуржец упал на маленькую дочь и придавил ее

Неожиданно горожанин, который шел твердой походкой, споткнулся об урну и завалился на асфальт, придавив ребенка.

Накануне вечером, 2 января, петербуржец упал на свою маленькую дочь и придавил ее. Спустя пару часов девочка попала в реанимацию. Об этом сообщили в группе "Парнас Сити|Форум" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на улице Федора Абрамова. Мужчина возвращался с семьей из парка развлечений с малолетней дочкой на руках. Неожиданно горожанин, который шел твердой походкой, споткнулся об урну и завалился на асфальт, придавив ребенка.

В автобусе девочке стало плохо. Семья вызвала скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу. У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб головного мозга.

Сейчас малышка находится в крайне тяжелом состоянии. Ребенка поместили в реанимацию.

Разбитый горем мужчина подтвердил медикам, что споткнулся, потому что не увидел урну. Он подчеркнул, что алкоголь перед выходом на улицу не употреблял.

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Фото: Piter.tv